«Dobbiamo controllare la differenziata». E rubano oro e soldi ai nonnini

FALCONARA - Raggirata una coppia di anziani in via Verdi da due finte ispettrici ambientali, fuggite con soldi e gioielli. È accaduto martedì. «Saranno state le 1.45 all’incirca – racconta una 82enne che vive con il compagno 90enne –, ero in cucina a lavare i piatti e il mio compagno riposava. Ho sentito suonare il campanello. Erano due ragazze. Una mi ha chiamato per nome. Ho aperto per vederle meglio e non ho fatto in tempo a fermarle sull’uscio che si sono infilate in casa».