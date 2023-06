FALCONARA - Il sindaco Stefania Signorini scopre Le carte sulla nuova giunta del suo mandato bis. Ieri la presentazione al Castello di Falconara Alta che anticipa l’insediamento del nuovo consiglio comunale, domani alle 10. Tre conferme e due new entry, continuità e nuovi progetti. E un’importante novità: sin d’ora è previsto un turnover a metà mandato, che vedrà entrare nell’esecutivo cittadino persone alla prima esperienza da assessore.

Le deleghe



Il sindaco Stefania Signorini tiene per sé le politiche del Territorio, dell’Urbanistica ed Edilizia. Il suo vicesindaco è Valentina Barchiesi, assessore uscente, cui sono state confermate le deleghe alle politiche dei Lavori Pubblici, politiche del Patrimonio e Demanio, politiche dell’Ambiente, politiche della Protezione Civile. Barchiesi, già proclamata consigliere comunale del gruppo Falconara in Movimento, lascerà il suo posto in Consiglio a Ivano Astolfi. Confermato anche Raimondo Baia, che mantiene le politiche dello Sport, le politiche inerenti la Polizia amministrativa e la Polizia locale.



Il rientro

Torna in giunta anche Romolo Cipolletti, che mantiene le politiche dell’arredo urbano, della viabilità comunale e sovracomunale (strade, marciapiedi), politiche della segnaletica stradale (orizzontale e verticale), di aree pubbliche, impianti pubblicitari, manutenzione ordinaria patrimonio comunale. Anche l’assessore Cipolletti è stato proclamato consigliere comunale per il gruppo Fim e la sua nomina lo fa decadere dal suo ruolo in Consiglio.

Al suo posto entra Tais Pisano. Marco Giacanella entra in Giunta in quota Uniti per Falconara con le deleghe alle politiche del Bilancio, alle Risorse umane, alle politiche dell’Informatizzazione, alle Politiche giovanili, turismo e cultura. New entry invece l’imprenditrice Ilenia Orologio, alla sua prima esperienza da assessore, che assume le deleghe alle politiche Sociali e della Famiglia, politiche del Welfare, politiche del Commercio e Suap, politiche delle Pari opportunità, politiche scolastiche. Orologio, proclamata consigliere nelle fila di Direzione Domani, lascia il posto in consiglio comunale a Ondina Gergut.

«Affrontiamo questa nuova legislatura con grande entusiasmo - ha detto il sindaco Stefania Signorini - così come entusiasmante è stato il risultato elettorale, che ha premiato il lavoro fatto sin qui». Tra gli impegni premianti, la battaglia contro il muro, le emergenze affrontate con impegno come la pandemia e la campagna vaccinale. «Tante le opere realizzate - continua Signorini - lo sviluppo dell’Aeroporto e la realizzazione dell’ingresso dell’Aeroporto che si attendeva da decenni, i parchi valorizzati, le scuole di Falconara Alta (il Bambin Gesù) e l’ex Fanesi che sarà restituita alla comunità. Sulle progettualità future, il prossimo anno interverremo sugli sversamenti con VivaServizi e il progetto del raddoppio ferroviario».



Poi i grazie: «ai cittadini di Falconara, tutti i 62 candidati e Goffredo Brandoni, che nel 2008 mi chiamò a far parte della sua squadra di Giunta e che non mi ha fatto mai mancare il suo sostegno in questi anni. Un grazie di cuore va a Raimondo Mondaini e Clemente Rossi, gli assessori uscenti al Bilancio e all’Urbanistica, due ruoli chiave dell’amministrazione». La Giunta esprime in parte continuità, ma anche rinnovamento grazie all’ingresso di Ilenia Orologio, alla sua prima esperienza amministrativa.