il Comune ha vinto: Eni deve pagare due miloni di euro di Ici

FALCONARA - Nuova vittoria del Comune di Falconara nel contenzioso tributario con la società Eni spa, proprietaria di piattaforme a mare sulle quali non è stato mai pagato l’Imposta comunale sugli immobili (Ici). «I giudici della Commissione tributaria provinciale, con la sentenza 217/2019 pubblicata il 18 aprile, rafforzano la legittimità dell’azione di riscossione dell’ente - si legge in una nota del Comune - che anche per l’anno 2011 aveva emesso a carico di Eni un accertamento Ici di 2 milioni 291mila euro».