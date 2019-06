Comune batte il Ministero: in arrivo 400mila euro dell'Ici contesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Una sentenza del Tribunale porta 400mila euro nelle casse del Comune. Il ministero dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanze dovranno versare all’amministrazione di Falconara precisamente 393.784 euro, cifra corrispondente all’importo per l’Ici sui fabbricati industriali che il Governo avrebbe dovuto trasferire all’ente locale falconarese per compensare le minori entrate dopo l’introduzione a livello nazionale di nuovi criteri di calcolo, in vigore dal 2002.Lo ha deciso il giudice Valerio Guidarelli del Tribunale di Ancona, con una sentenza del 4 giugno scorso, che ha accolto il ricorso presentato nel febbraio 2017 dall’amministrazione comunale di Falconara. Oltre ai mancati introiti per l’imposta, i Ministeri dovranno farsi carico anche delle spese legali, quantificate in 11.241 euro. Vittoria su tutta la linea dunque, e soprattutto ossigeno per le casse dell’ente.