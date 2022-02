Il compleanno per i 101 anni di Ullia Giovagnoli con gli auguri del sindaco Signorini

FALCONARA - Si rinnova la tradizione degli auguri di compleanno a Ullia Giovagnoli, ospite della casa albergo Clorinda Gerundini di via Da Vinci. La signora Giovagnoli, nella giornata di oggi 14 febbraio, ha compiuto 101 e non sono mancati gli auguri via Skype del sindaco Stefania Signorini, che si era collegata anche l’anno scorso per festeggiare il traguardo del secolo di vita. «E’ bello vederti di nuovo e trovarti sempre in forma – ha detto il sindaco –. L’anno prossimo voglio finalmente incontrarti di persona». Ullia era insieme al presidente del Gerundini Giovanni Angelelli e all’impiegata Lorella Ciabuschi.

Il festeggiamenti al Gerundini proseguiranno nel pomeriggio, quando la signora Giovagnoli dividerà la torta con gli altri ospiti e il personale e potrà ascoltare le sue canzoni preferite grazie all’insegnante di musicoterapia.

Originaria di Torrette, Ullia ha due figli, cinque nipoti e sette pronipoti che l’hanno festeggiata con una serie di videochiamate.

Ad ottobre, a precederla, è stata Teresa Bendelari , altra ospite del Gerundini che ha compiuto 101 anni e ha ricevuto a sua volta gli auguri del sindaco Signorini.

