Commerciante pestato per avere la spesa gratis tutti i giorni: arrestato

FALCONARA - Arrestato dai carabinieri un 48enne falconarese, pluripregiudicato, di etnia rom per estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.Lo scorso 17 luglio l’uomo aveva minacciato e aggredito un fruttivendolo egiziano titolare di una rivendita nel centro città per ottenere in cambio la spesa, giornaliera e gratuita, di frutta e verdura. Il negoziante inizialmente si era piegato alle minacce. Ma dopo aver tollerato il sopruso per circa una settimana, si è ribellato. Quando l’estortore lo ha nuovamente avvicinato indicandogli altre tre persone che erano in sua compagnia e alle quali avrebbe dovuto permettere di fare la spesa gratuitamente ha risposto con un secco «no». Dalle minacce ai fatti. Quel rifiuto costò al negoziante un pestaggio in pieno centro cittadino dal quale è uscito con un trauma cranico e frattura al setto nasale e trenta giorni di prognosi.