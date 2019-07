Colpo in testa mentre gioca â€‹in acqua: bimbo di 9 anni in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Stavano scherzando in acqua, una scena come tante in questo inizio estate con i bambini che si divertono e trovano un po’ di refrigerio al mare. Poi all’improvviso il gioco si è trasformato in paura, quando un bimbo è rimasto colpito alla testa. L’allarme ieri pomeriggio sul litorale di Falconara è scattato attorno alle 17. Due bambini stavano facendo il bagno e si divertivano. All’improvviso si sono scontrati, uno di loro è rimasto ferito. Lamentava un forte dolore a un orecchio. Scattata l’emergenza, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto automedica e ambulanza della Croce gialla di Falconara. Il personale sanitario ha subito prestato i primi soccorsi al bambino di nove anni che era molto dolorante per il trauma riportato all’orecchio. Il piccolo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Salesi per accertamenti.