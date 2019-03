Colpi nei garage: rubate un'auto e una bici ma anche vino e olio

di Avio Turchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA- Una raffica di furti, l’altra notte, nei garage di un complesso di palazzi in via Volta, appena sopra il complesso scolastico del liceo Cambi. Blitz in sequenza dal civico 14 al 28, ma segnalazioni arrivano anche da via Ville, via Milano e via Palombina Vecchia. Rubati una Golf, una bicicletta e oggetti vari, comprese provviste alimentari, bottiglie di olio, vino, barattoli di pomodori. Una razzia in piena notte senza che nessuno si accorgesse di nulla.