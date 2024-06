FALCONARA Chiusi due bar di piazza Mazzini ed un albergo del centro, 151 persone identificate, di cui 29 extracomunitari, 47 con precedenti penali o segnalazioni di polizia, 89 veicoli sottoposti a controlli durante i quali una persona è stata trovata in possesso di mezzo grammo di hashish. È il bilancio dell’attività a Falconara dei servizi ad alto impatto predisposti dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, d’intesa con il Prefetto, messi in atto, con il coordinamento del personale della Polizia di Stato, in sinergia con i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI L'infallibile fiuto del cane dell'unità cinofila: minorenne trovato con la droga i e i soldi dello spaccio

Il blitz

L’ultimo controllo dei militari risale a venerdì scorso. Sono stati sottoposti ad accertamenti amministrativi tre esercizi pubblici, senza che sia stata riscontrata alcuna irregolarità. Ben diverso, invece, l’esito dei controlli in due bar della centralissima piazza Mazzini, dove si ritrovavano abitualmente persone pregiudicate e che attuavano forme di molestia per l’ordine pubblico. Anche in seguito ad esposti dei residenti il questore Capocasa ha emesso 3 provvedimenti amministrativi, sospendendo ogni tipo di licenza o autorizzazione, che hanno prodotto la momentanea chiusura di 3 esercizi pubblici, uno dei quali è stato colpito per ben due volte dal provvedimento di chiusura.

Proprio dinanzi ad uno dei bar coinvolti si era verificata una violenta lite tra due uomini, uno dei quali totalmente ubriaco, con l’accoltellamento di uno dei due. In un'altra occasione, nel corso di un evento pubblico, una persona visibilmente ubriaca aveva creato panico tra i cittadini che si trovavano in zona per partecipare alla manifestazione. Gli accertamenti dei militari hanno consentito di appurare che il titolare del locale aveva somministrato alcol nonostante l’uomo fosse già in grave stato di alterazione dovuta proprio all’assunzione di alcolici, consumati in grande quantità nel locale.

Negli ultimi sei mesi, il questore ha emesso diverse misure di prevenzione, tra cui 15 Divieti di accedere a determinate zone dei centri urbani, per garantire la piena accessibilità e fruibilità da parte della cittadinanza, 12 fogli di via obbligatori, 8 avvisi orali, 3 ammonimenti e 3 sorveglianze speciali di pubblica sicurezza. Nell’ultimo caso è stato invece chiuso per 15 giorni, su proposta della tenenza dei carabinieri di Falconara, un albergo del centro di Falconara, che era divenuto luogo di spaccio di stupefacenti e che era frequentato da tossicodipendenti che consumavano droghe anche all’interno della struttura.

La denuncia

I controlli hanno fatto inoltre emergere che gli ospiti della struttura ricettiva non erano registrati al portale “alloggiati” e per questo motivo il titolare della struttura era stato denuncia. Sono stati anche rintracciati 12 cittadini extracomunitari: per 10 di loro sono stati emessi i provvedimenti di espulsione con contestuale ordine questorile a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.