Rientra a casa e trova i ladri in camera da letto. I malviventi fuggono con oro e denaro

FALCONARA - È uscito di casa di corsa quando, tornato per cena, si è accorto che la porta della sua camera da letto era chiusa a chiave dall’interno e ha sentito dei rumori provenire dalla stanza. Dentro, probabilmente, c’erano ancora i ladri che stavano facendo razzia di oro e denaro. Subito ha chiamato il 112. Immediata la risposta dei carabinieri che si sono precipitati sul posto con due pattuglie e hanno dato la caccia ai malviventi, perlustrando anche i campi circostanti a piedi.Ma quelli, probabilmente, se n’erano andati via in auto, forse a bordo di un’Audi nera che i residenti, nei giorni scorsi, avevano notato con sospetto. Un colpo da alcune migliaia di euro, secondo una prima stima, quello messo a segno dai banditi sabato sera in via La Costa, a Falconara Alta.