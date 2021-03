Chiodi nascosti nei wurstel, scatta l’allarme dei vigili nel parcheggio di via Terzi. Ecco chi chiamare in caso di situazioni sospette

FALCONARA - «Chi non vuole bene agli animali non vuol bene neanche alle persone». Un commento sui social per denunciare l’ennesimo gesto di malvagio che tende a colpire gli animali, in particolare i cani. Gli agenti della polizia locale di Falconara ieri hanno accertato la presenza di pezzi di carne con all’interno chiodi lasciati nel parcheggio di via Terzi dietro all’ufficio postale di Castelferretti.

I würstel sono stati rimossi, ma non è escluso che siano stati lasciati in altri luoghi della frazione e forse anche del centro urbano. I vigili urbani raccomandano soprattutto i proprietari di cani di prestare la massima attenzione e di segnalare eventuali ritrovamenti alla polizia locale di Falconara al numero 0719160111. «Nella zona in cui sono stati ritrovati i wurstel con i chiodi all’interno ci dovrebbero essere delle telecamere. È importante cercare di individuare subito i responsabili – evidenziano alcuni cittadini - e chi può aver visto qualcosa si faccia avanti con la polizia municipale o i carabinieri».

