Fermano un'auto per un controllo e nel bagagliaio scoprono 5 chili di droga

FALCONARA - Fermano un'Audi bianca, simile ad una che era stata rubata a fine gennaio a Montemarciano e scoprono 5 chili di hashish nel bagagliaio. È successo ad una pattuglia di carabinieri in borghese delle Tenenza di Falconara. Arrestato il conducente, un 40enne marocchino, con precedenti, operaio ai cantieri navali. I militari hanno fatto fermare l'auto in un'area di servizio dell'autostrada A14, in direzione sud, poco dopo il casello di Ancona Nord. Quando hanno aperto il cofano sono stati investiti da un fortissimo odore resinoso, tipico delle sostanze stupefacenti ad alto contenuto di Thc (tetraidrocannabinolo, principio attivo di hashish e marijuana) e hanno trovato 5 pacchi rettangolari da un chilo ciascuno: dentro c'erano una cinquantina di panetti da un etto l'uno. In una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti poi circa 10 grammi tra hashish e marijuana, forse per uso personale, e 2.500 euro, ritenuti provento di spaccio. © RIPRODUZIONE RISERVATA