Chiazze scure e odori nauseabondi: scatta l'allarme per il fosso

di Avio Turchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Allarme per le esalazioni nauseabonde provenienti dal fosso San Sebastiano a Castelferretti. Acque scure e maleodoranti, chiazze oleose nel fosso che attraversa l’abitato di Castelferretti per proseguire sotto la pista dell’aeroporto e congiungersi con il fosso della Liscia e quindi verso il fiume Esino. Se ne sono accorti gli abitanti del quartiere già lunedì pomeriggio. Immediate le segnalazioni al Comune, all’Arpam e ai Carabinieri forestali. L’Arpam è intervenuta immediatamente già lunedì pomeriggio effettuando dei campionamenti.