Domenica superstrada chiusa dalle 6 alle 12 per il raddoppio della variante. Ecco il tratto off limits

FALCONARA - Avanzano le attività preliminari per i cantieri del raddoppio a quattro corsie sulla variante alla statale 16 “Adriatica”, tra Falconara e Torrette, lavori attesi da trent’anni. L’ampliamento della sede stradale, uno dei “segmenti” per il futuro collegamento tra porto e autostrada, val bene qualche disagio per gli automobilisti, come quelli che si annunciano domenica prossima.



Le interferenze

Per consentire a Enel Distribuzione di realizzare un nuovo attraversamento aereo della linea elettrica che ora interferisce con il nuovo tracciato stradale, sono necessarie limitazioni al transito in corrispondenza dell’innesto tra l’Adriatica e la strada statale 76 “della Val d’Esino”, sulla direttrice Perugia-Ancona. Anas annuncia che dalle ore 6 a mezzogiorno di domenica 12 settembre, la superstrada 76 sarà chiusa in entrambe le direzioni tra lo svincolo Chiaravalle e l’innesto sulla statal Adriatica a Falconara. Saranno quindi chiuse anche le rampe di uscita dalla statale 16 per l’immissione sulla 76 in direzione Roma-A14-Aeroporto nonché la rampa di ingresso sulla 76 allo svincolo di Chiaravalle-A14 in direzione Ancona-Pesaro. Già individuati i percorsi alternativi: il traffico della superstrada 76 proveniente da Perugia-Roma verso Ancona-Pesaro sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Chiaravalle , prosecuzione lungo le strade provinciali 34 e 33, via del Consorzio, via Marconi e rientro sulla statale 16 allo svincolo di Falconara-Castelferretti. Il traffico in uscita dall’autostrada A14 e diretto ad Ancona-Pesaro sarà deviato lungo le strade provinciali 34 e 33, via del Consorzio, via Marconi con rientro sulla SS16 allo svincolo di Falconara-Castelferretti. Il traffico della statale 16 Adriatica diretto sulla 76 verso Roma-Perugia-A14 sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Falconara-Castelferretti, prosecuzione su via Marconi, via del Consorzio, strade provinciali 33 e 34 e rientro sulla 76 allo svincolo di Chiaravalle-A14.



