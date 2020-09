Rubano bicicletta a Chiaravalle. Ritrovata dai carabinieri a Falconara. Denunciato un 20enne falconarese per ricettazione.

FALCONARA - Da alcune settimane, i carabinieri di Chiaravalle, insieme ai colleghi della Tenenza di Falconara, sono sulle tracce di alcuni furti di biciclette di valore asportate nei due centri urbani. Nell’ambito di questa attività, i militari dell'Arma sono riusciti a risalire ad un 20enne italiano, residente a Falconara, che aveva in uso una Mountain Bike del valore di 600 euro, bicicletta che stava tentando di rivendere su una nota piattaforma di e-commerce che tratta beni usati. Così, ieri pomeriggio, i carabinieri di Falconara, insieme con i colleghi di Chiaravalle, hanno bussato alla porta dell’abitazione del giovane ricettatore, rinvenendo, all’interno del suo garage, proprio la bici che era appena stata messa in vendita. La bici è stata prelevata e riconsegnata al giovane chiaravallese legittimo proprietario. Per il falconarese invece è scattata una denuncia per ricettazione e sono tuttora in corso accertamenti volti all’individuazione del ladro o dei ladri, nel caso siamo coinvolte più persone, possibilità che i militari, allo stato attuale, non intendono assolutamente escludere. © RIPRODUZIONE RISERVATA