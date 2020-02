Cento anni di Iride: la festa di compleanno con 53 invitati tra cui anche il sindaco

FALCONARA - Che festa! Una cena con 53 invitati per i 100 anni di Iride Principi. E’ stata una grande festa quella che si è svolta ieri al ristorante Anello d’Oro, cui ha partecipato anche il sindaco Stefania Signorini, che ha voluto fare gli auguri alla neo centenaria. La serata è trascorsa tra risate e momenti di commozione: la signora Iride, donna dalla battuta sempre pronta, da tempo non vedeva alcuni dei nipoti, che si sono ritrovati proprio in occasione di questo importante traguardo.

LEGGI ANCHE:

Rubano pc e tablet dalle auto in sosta nei centri commerciali: arrestati due ladri seriali

«E’ sempre una gioia partecipare a feste come questa – è il commento del primo cittadino – che mi permettono di conoscere persone davvero speciali, dalla grande forza d’animo». Iride Principi è nata il 27 gennaio 1920 proprio a Falconara. Originaria di Fiumesino, dove insieme alla famiglia lavorava nei campi, si è trasferita nel 1961 a Villanova, dove ha vissuto fino ai primi anni Ottanta. Ora abita insieme al figlio e alla nuora nella zona dell’istituto Serrani e continua a coltivare l’hobby della lettura.

Ultimo aggiornamento: 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA