Schianto da brividi tra una moto e un'auto: il centauro portato all'ospedale dall'elicottero del 118. E' in gravi condizioni

FALCONARA - Schianto tra un'auto e una moto a Castelferretti: un centauro è stato portato all'ospedale dall'eliambulanza. L'incidente è avvenuto in via Mauri, poco prima della rotatoria di via del Consorzio. Subito è stato dato l'allarme. Sul posto i mezzi del 118 con l'elicottero, l'automedica e un mezzo della Croce Rossa. Secondo una prima ricostruzione, il 40enne alla guida della moto, che procedeva da Chiaravalle verso Castelferretti, si è schiantato contro l'auto condotta da un pensionato che usciva da un passo carraio. L'impatto è stato violento: il centauro, sbalzato sull'asfalto, è rimasto ferito in modo grave, ma è rimasto sempre cosciente. È stato portato all'ospedale di Torrette in volo e in codice rosso: non sarebbe comunque in pericolo di vita. Illeso l'automobilista. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Falconara.

