Cassetta portavalori sospetta in centro: artificieri impegnati in via Leopardi

FAlconara - Ieri attorno alle 18.35 un cittadino ha segnalato ai carabinieri la presenza sospetta di una cassettina metallica portavalori in via Leopardi, al civico 23. L’oggetto era sopra un armadio in vetroresina di proprietà Enel. Sul posto si sono portate due pattuglie dei carabinieri che hanno chiuso l’area a pedoni e auto secondo le procedure previste in caso di sospetto rinvenimento di ordigno esplosivo. Sono stati contattati gli artificieri e dopo una manciata di minuti è sopraggiunta una squadra della Questura di Ancona. Scansionato l’oggetto con lo scanner per operare in sicurezza, è stata aperta la cassettina che era vuota all’interno.Dai primi elementi raccolti, dall’assenza di testimoni e per la mancanza di videosorveglianza nelle vicinanze, non si sono potuti appurare i motivi della presenza della cassettina portavalori.