I carabinieri fermano una giovane donna romena: era stata già segnalata, verrà espulsa

FALCONARA - I carabinieri di Falconara hanno bloccato una donna romena, poco più che trentenne, destinataria di un provvedimento di espulsione a causa dei numerosi reati. Già nel 2018 la donna era stata segnalata e le era stato dato il termine di 30 giorni per lasciare l’Italia: non avendolo osservato, ieri è stata accompagnata presso l’ufficio immigrazione della questura di Ancona. Morale: verrà trasferita al centro di permanenza per i rimpatri di Roma da dove sarà accompagnata alla frontiera.

