Carabinieri e vigili urbani sgomberano tre abusivi da un edificio abbandonato

FALCONARA - Carabinieri della Tenenza di Falconara e Polizia Locale hanno sgomberato lo stabile a Villanova già espropriato da Rfi per la realizzazione del bypass della linea Ferroviaria Adriatica variante di Falconara Marittima.Nel pomeriggio carabinieri e agenti della Polizia Locale sono intervenuti, a seguito della segnalazione di alcuni operai intenti nei lavori per l’esecuzione del citato bypass ferroviario, hanno sorpreso ed identificato un tunisino, un somalo ed una cittadina macedone, tutti in regola con i permessi di soggiorno ma tuttavia arbitrariamente accampati all’interno dell’edificio in via di demolizione. Dovranno rispondere, in condizione di procedibilità d’ufficio, del reato di invasione di terreni ed edifici, avendo occupato fondi, terreni od edifici pubblici destinati ad uso pubblico.