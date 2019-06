Trovato con la droga in auto e a casa: arrestato 23enne Denunciato un amico di 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Arrestato un 23enne albanese per resistenza e spaccio di sostanze stupefacenti, denunciato invece un connazionale di 22 anni nato a Brindisi ma entrambi residenti ad Ancona. L'accusa e spaccio di sostanze stupefacenti. E' il bilancio dei controlli dei carabinieri di Falconara sulle strade e nei ritrovi della movida, compresa piazza Mazzini in occasione dell’iniziativa “Street Food”. I due sono statio fermati vicino alla stazione ferroviaria di Falconara, viaggiavano su una Peugeot 207 iniseme ad altri due giovani. Così, non appena l’auto ha accostato sulla Flaminia, uno di loro, ovvero il 23enne, ha tentato di disfarsi di un involucro in plastica gettandolo al di sotto dell’autovettura: nel pacchetto sono state così rinvenute 8 dosi di cocaina (15 grammi) ed una bustina di marijuana. Dai successivi controlli nell'abitazione del giovane è saltata fuori un'altra decina di grammi di cocaina.