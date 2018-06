Approfitta del caos alla sede elettorale per rubare cellulare e portafoglio: preso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Ha approfittato del caos elettorale per intrufolarsi nel quartier generale del Pd, rifocillarsi al buffet e rubare un portafogli e un cellulare. Il finto sostenitore dem è entrato in azione. Ha messo una mano sul tavolo, un’altra in una borsa incustodita e poi si è allontanato a piedi, con nonchalance.Ma non ha fatto i conti con lo spirito d’osservazione di Laura Luciani, candidata nella lista di Marco Luchetti. Come si è accorta del furto, ha rincorso il ladruncolo l’ha afferrato per un braccio e l’ha messo all’angolo. «Ridammi il portafogli» gli ha urlato, senza temere la reazione del furfante, che per fortuna non si è ribellato: ha cercato di divincolarsi, ma alla fine si è arreso. Poi ci hanno pensato i carabinieri ad ammanettare il trentenne marocchino che attorno alle 2,40 di ieri notte ha tentato il colpo nella sede elettorale del Pd di piazza Mazzini.