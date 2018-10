Cani che sporcano o senza guinzaglio: fioccano le multe ai padroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Sono stati sei, negli ultimi 10 giorni di settembre, i proprietari di cani sorpresi dagli agenti della polizia locale a non rispettare le regole per la gestione dei propri animali. Alcuni non avevano raccolto le deiezioni, altri avevano lasciato il cane senza guinzaglio, altri ancora erano entrati con Fido in aree in cui l’accesso non era consentito. A ognuno è stata contestata una sanzione di 50 euro, grazie a controlli in borghese predisposti dal comando e voluti dal sindaco Stefania Signorini.