I cani sporcano le padrone non puliscono: pizzicate e multate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Hai il cane? Fai attenzione. Multe di 50 euro ai proprietari maleducati. Controlli in borghese voluti dal sindaco Signorini, che ha disposto anche la pulizia di piazza Mazzini. Due sanzioni, tra mercoledì e ieri, per i proprietari dei cani che non raccoglievano gli escrementi dei loro animali. In entrambi i casi i padroni sporcaccioni sono stati puniti con sanzioni di 50 euro. La prima a essere sanzionata, mercoledì, è stata una 51enne residente in pieno centro, pizzicata con il suo cagnolino in via Bordoni, a pochi passi dall’incrocio con via Canonico, attorno alle 6,40 del mattino. Una seconda sanzione è scattata questa mattina alle 8.30 in via Tommasi, a Castelferretti, nei confronti di una donna di 66 anni residente poco distante.