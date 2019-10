Falconara, il calciatore è ricercato in tutta Europa: trovato con l'hashish e arrestato

FALCONARA - Un passato da calciatore professionista in Ungheria, ma anche di pericolose ferquentazioni con la malavita magiara e, soprattutto, una condanna di 8 anni: preso dai carabinieri di Falconara un nigeriano latitante inseguito da un mandato di cattura europeo.

Nella notte, nel corso dei consueti controlli dei Carabinieri è stato notato un giovane africano passeggiare indisturbato in piazza Europa, poco prima della mezzanotte. L’uomo, che si era accorto di aver attirato l’attenzione dei militari, improvvisamente aveva cambiato direzione, allungando il passo. Così i militari hanno effettuato un paio di manovre con il mezzo, riuscendo ad intercettarlo dopo pochi secondi. Immediati i controlli sul soggetto che è stato ritrovato in possesso di uno spinello contenente hashish ed un involucro della stessa sostanza, del peso complessivo di tre grammi.

I carabinieri hanno subito operato controlli più approfonditi scoprendo, attraverso la consultazione delle banche dati di polizia, che sul soggetto spiccava un Mandato d’Arresto Europeo per reati di associazione per delinquere e riciclaggio commessi in Ungheria nel 2015, per una reclusione di otto anni. Sono quindi scattate le manette per 28enne nigeriano e si è appreso che lo stesso aveva militato da professionista nel calcio ungherese, dove si era legato a figure criminali di spicco per conto delle quali si era prestato ad una serie di traffici bancari illeciti, godendo anche del buon nome che vantava oltreché dell’alibi da calciatore benestante.

