Prende a calci ogni cosa che trova: momenti di trambusto all'ufficio postale

FALCONARA - Momenti piuttosto concitati quelli vissuti nella tarda mattinata di oggi all'ufficio postale in centro a Falconara dove un uomo di 43 anni già nervoso ha iniziato a dare in escandescenza prendendo a calci ogni cosa che trovava davanti a se. Immediati i soccorsi: sul posto oltre alla Croce Gialla anche l'automedia, la polizia e la polizia municipale di Falconara con l'uomo che è stato portato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

Ultimo aggiornamento: 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA