Botte e minacce per la droga sequestrata: l'aguzzino preso all'appuntamento per pagare

FALCONARA - Minacce di morte per una partita di droga di cui la vittima non era più in possesso, scatta l’arresto in flagranza per un tunisino ventenne residente a Villanova. La persecuzione nei confronti di un coetaneo falconarese andava avanti dal 13 maggio scorso, quando il ragazzo, insospettabile, era stato arrestato dalla Squadra mobile della Questura di Ancona poiché trovato in possesso di oltre un chilo di hashish. La droga gli era stata sequestrata, ma per quella partita sono iniziati i suoi guai. Il ventenne si è rivolto ai Carabinieri della Tenenza di Falconara, raccontando di essere perseguitato da un coetaneo tunisino. La scorsa notte, dopo l’ennesimo sms di minaccia di morte al cellulare della vittima, il giovane si è convinto ad incontrare il suo aguzzino, sotto lo stretto controllo dei militari. Il tunisino ha subito sferrato un pugno alla testa del falconarese. A quel punto i militari sono piombati sull’aggressore immobilizzandolo a terra ammanettato mentre l’aggredito, medicato poi in ospedale, se l’è cavata con quattro giorni di prognosi.