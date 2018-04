Botte ai militari, due stranieri arrestati: uno espulso l’altro torna subito libero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Due stranieri arresti nella notte tra domenica e lunedì. Uno ad opera dei carabinieri della Tenenza di Falconara, l’altro del comando della Guardia di finanza. Entrambi gli arrestati hanno opposto resistenza ai militari. Nell’arco di poche ore un tunisino e un camerunense sono stati arrestati. Molto simili anche le dinamiche. Due episodi che riaprono a Falconara il problema sicurezza e il controllo del territorio. Problemi che la politica ed i candidati sindaco alle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno dovranno affrontare per rassicurare i cittadini.Il tunisino in tribunale, dopo la convalida dell’arresto è stato espulso e condotto al Cie di Bari. è andata invece decisamente meglio al camerunense che ha patteggiato la pena di quattro mesi ed è stato rimesso in libertà. Nel tardo pomeriggio di domenica i carabinieri della Tenenza di Falconara avevano proceduto all’arresto di un tunisino irregolare per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.Nel corso dei servizi di controllo del territorio, in piazza Mazzini (gremita della gente accorsa in occasione dei mercatini del “Made in Italy”), una pattuglia di militari ha notato la presenza di un giovane cittadino tunisino, già conosciuto per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Avvicinato per un controllo, il 23enne tunisino alla vista dei carabinieri si è dato a precipitosa fuga facendosi largo tra la folla. Subito inseguito dai militari, si è diretto di corsa verso la spiaggia, attraversando il sottopasso della stazione ferroviaria.Dopo alcune centinaia di metri, il tunisino è stato raggiunto dai carabinieri ai quali si è opposto con una violenta resistenza. Ne è seguita una breve colluttazione al termine della quale è stato messo in condizione di non nuocere e trasportato in manette presso gli uffici della caserma. Dunque l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ai primi controlli è risultato irregolare sul territorio nazionale. Notte in cella di sicurezza e udienza di convalida e giudizio direttissimo previsto per la mattinata di ieri dove ha ricevuto un provvedimento di espulsione. Avviate le procedure per il trasferimento al Cie Centro Identificazione Espulsione) di Bari in attesa del rimpatrio coatto.Alcune ore dopo, verso le 7,30 del mattino di ieri, un altro episodio ha destato l’attenzione di una pattuglia della Guardia di Finanza. Questa volta un camerunense proveniente da Firenze e munito di permesso di soggiorno è stato notato alla stazione ferroviaria con fare sospetto mentre manovrare dei bagagli. Anche lui già noto per diversi episodi di resistenza a pubblico ufficiale.Sottoposto ad un controllo dagli agenti della Guardia di Finanza il camerunense è andato in escandescenza, ne è scaturita una violenta colluttazione. Nella concitazione alcuni agenti sono rimasti colpiti riportando una prognosi di alcuni giorni. Subito arrestato il camerunense all’udienza di convalida tenutasi ieri mattina in tribunale ha patteggiato una condanna a quattro mesi con il ritorno in libertà. Due episodi su cui la città si interroga sulla questione della sicurezza.