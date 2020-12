Bosco urbano di Castelferretti, giovedì nuove piantumazioni con i bambini della scuola Da Vinci

FALCONARA - I bambini della scuola elementare Da Vinci saranno protagonisti, giovedì 17 dicembre, della nuova iniziativa di piantumazione degli alberi per creare il bosco urbano di Castelferretti.

A partire dalle 8.30 nell’area che si sviluppa tra il cimitero del paese e il terrapieno della Statale 76, dove il 23 novembre erano state piantate le prime 15 essenze, saranno messi a dimora altri 13 alberi tra pioppi, frassini e aceri, 30 viburni e sette corbezzoli. Parteciperanno cinque classi della scuola elementare castelfrettese, oltre 100 alunni che si alterneranno in diversi turni. Saranno presenti il sindaco Stefania Signorini, gli assessori all’Ambiente Valentina Barchiesi e alle Manutenzioni Romolo Cipolletti e la referente del Cea comunale Laura Faccenda. I piccoli prenderanno parte ad attività di educazione ambientale per imparare a riconoscere le piante e a prendersene cura.

APPROFONDIMENTI ANCONA Precipita per 20 metri dal ponte di una nave in costruzione: muore a...

A ogni bambino l’assessore Cipolletti donerà una ghianda di quercia castagnola, una varietà rara che è stata recuperata da un gruppo di esperti di Monte San Vito. «Vent’anni fa – spiega l’assessore alle Manutenzioni – mi fu regalato un esemplare di quercia castagnola dalla ex funzionaria Annarita Dolci. Era una piantina alta pochi centimetri, ora è cresciuta fino ad arrivare a sei metri». Annarita Dolci, che ha guidato settori del Comune di Falconara come Cultura, Politiche giovanili e Scuola ed è stata assessore a Monte San Vito, è scomparsa prematuramente nel 2010 «e ho pensato che questo incontro con gli alunni di Castelferretti sarebbe stato un’ottima occasione per ricordarla», aggiunge l’assessore Romolo Cipolletti. I bimbi potranno piantare la ghianda e far crescere un nuovo albero, nell’ambito delle iniziative avviate il mese scorso per la Festa dell’Albero.

Sempre in tema di piantumazioni, è prevista a breve la messa a dimora di nuovi alberi in piazza Albertelli, sempre a Castelferretti, prima dell’asfaltatura già programmata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA