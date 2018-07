Blitz dei vandali con le pietre Auto dei residenti nel mirino Altro blitz dei teppisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - A cinquanta metri dal centro, quasi una sfida a colpi di pietra. Domenica notte l’ultimo blitz dei vandali. I teppisti (ancora) senza volto hanno mandato in frantumi il vetro anteriore di un’auto con un sampietrino estratto dal fondo stradale. È successo a Castelferretti poco dopo la mezzanotte in un posteggio pubblico vicino agli uffici postali. Al parcheggio, realizzato per dare respiro alle zone centrali, si accede da via Umberto Terzi. Spesso utilizzato anche da viaggiatori che vanno in aeroporto per prendere l’aereo.Non di rado in quello stesso luogo i proprietari delle auto, di ritorno dall’aeroporto, hanno trovato i loro mezzi danneggiati. L’altra notte è capitato ad un’Alfa Romeo 156 blu di proprietà di Giancarlo Brugnoli che tra l’altro abita proprio lì, a due passi. «Sono stato avvisato del danno al mattino, verso le 8,20 da un amico», racconta Brugnoli. Un danno che si aggira tra i 500 e 1.000 euro. Probabilmente ignoti hanno operato in due con un mattoncino estratto dal selciato. Le crepature del vetro sono ampiamente visibili su due punti. «Lì – indica Brugnoli – hanno colpito con forza». Forse gli ignoti hanno approfittato del buio quando in giro c’era ancora gente. Infatti a Castelferretti, come da tradizione, in questo periodo si festeggia la festa della famiglia.«Ho lasciato l’auto verso mezzanotte», racconta Brugnoli e poco dopo un amico che abita lì vicino ha sentito dei «tonfi», probabilmente erano i vandali ignoti che colpivano il parabrezza della macchina. Ma quei rumori equivoci sono stati confusi per qualcosa di casuale e dunque nessuno si è accorto di quanto stava avvenendo. Sul piazzale è posizionata anche una telecamera che potrebbe aver ripreso qualcosa. Brugnoli ha subito segnalato la cosa ai carabinieri della tenenza di Falconara. Ovvio che siano in corso indagini. In realtà questo non sarebbe un episodio isolato. Quasi tutte le settimane i cittadini del posto lamentano episodi del genere.In tanti si sono trovati la propria auto danneggiata al ritmo di una a settimana. Tutto comunque è stato riferito ai carabinieri. Alcuni puntano il dito sul degrado e sull’abbandono dei luoghi periferici e sulla scarsa vigilanza. Molti lamentano la necessità di più controlli delle forze dell’ordine, compresa la Polizia municipale e l’Amministrazione comunale. Intanto da queste parti si allunga la serie nera dei blitz vandalici.