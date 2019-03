Blitz notturno in palestra: â€‹i ladri ripresi dalle videocamere

di Avio Turchi

FALCONARA - Si allunga la serie nera dei furti in città. I ladri hanno fatto irruzione nella palestra Athlon in via Marconi 92, molto nota per l’elevato numero di appassionati che frequentano le varie discipline sportive e i corsi di fitness. Questa volta un assist per identificare il ladro potrebbe arrivare dalle telecamere. «Abbiamo consegnato il video ai carabinieri – dice Ugo Corinaldesi, uno dei titolari della struttura – , speriamo riescano a dare un volto ai banditi».