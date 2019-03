Blitz in negozio dei ladri di monete: «Ora lavoriamo nel terrore»

di Stefano Rispoli

FALCONARA - «Adesso lavoriamo con la paura che qualcuno possa tornare a derubarci. Ogni volta che si apre la porta e vedo un giovane, mi prende l’ansia». C’è un mix di amarezza, preoccupazione e rabbia nelle parole di Lorena Castignani che insieme alla sorella Lucia gestisce Le Mani, punto di ristoro in via Sicilia specializzato in gastronomia e pasta fresca. Da quando i ladri hanno fatto visita al negozio, nella notte fra martedì e mercoledì, per le due commercianti la vita è cambiata. In peggio. Il colpo è stato risibile: i malviventi hanno portato via giusto un gruzzolo di monetine, qualche decina di euro in tutto, perché non sono riusciti ad aprire le cassa. Probabilmente qualcuno li ha costretti a darsela a gambe sul più bello: nella fuga, infatti, hanno perso per strada parte delle monete. Al di là del furto in sé, è l’angoscia che resta.