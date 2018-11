Blitz in città dei ladri fantasiosi rubano di tutto, pure i citofoni nel mirino due condomini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Ormai rubano anche i citofoni. Chissà che dovevano farci i ladruncoli con quelle due plafoniere con videocamera dalle parti di via Speri. Un mordi e fuggi nel cuore della notte con cacciavite e pinze, hanno smontato e tagliato i fili e via le pulsantiere. Eppure i furti sono in diminuzione in città. Secondo i dati del ministero dell’Interno sono in calo dai 570 del 2016 ai 400 del 2017. Stessa situazione per furti di auto, ciclomotori e motocicli che sarebbero diminuiti in maniera consistente. I furti in abitazione sono calati del 30 per cento. Segno che l’azione di contrasto delle forze dell’ordine sta ottenendo risultati apprezzabili.