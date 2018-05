Balneazione ancora vietata la stagione estiva a rischio Gli scongiuri degli operatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - «A scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica è temporaneamente vietata la balneazione lungo tutto il litorale a sud della Raffineria Api fino al confine con il Comune di Ancona». Questo il testo dell’ordinanza firmata dal sindaco il 3 maggio scorso in seguito alla comunicazione di Multiservizi circa l’attivazione degli scolmatori a mare dovuta alle precipitazioni atmosferiche. Ad ieri i divieti erano ancora presenti lungo la spiaggia falconarese.È accaduto quanto si temeva: al primo acquazzone sono ricomparsi i temuti sversamenti. Per fortuna la stagione balneare non è ancora iniziata, ma l’afflusso di persone in occasione delle festività e nei weekend è stato notevole. Per il momento le ripercussioni sono piuttosto limitate, ma se dovesse ripetersi il danno d’immagine non è da sottovalutare, tanto che gli stessi operatori balneari evitano di esprimersi.