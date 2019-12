Il bagno di Natale il spiaggia e il tuffo per ricordare Vinicio

FALCONARA - La tradizione è nata nel 2009: un tuffo in mare per ricordare un amico che non c’è più: Vinicio Ruggiero, scomparso nel 2008 in un incidente stradale. Gli amici di sempre, anche quest’anno si sono trovati, il giorno di Natale, davanti allo stabilimento Marcello&Valter e lo hanno ricordato con il tradizionale tuffo in acqua sfidando il freddo clima invernale mitigato da una bellissima giornata di sole. Tra gli amici di sempre Alberto Masciarelli, Valter Cremonesi (titolare dello stabilimento) e l’ex sindaco Goffredo Brandoni. (Foto Tifi)