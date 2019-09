Autovelox della discordia sulla statale. ​I pendolari pronti per la class action

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Si annuncia una battaglia legale con ricorsi su ricorsi per la raffica di sanzioni arrivate agli automobilisti che percorrono il tratto di variante dove il Comune di Falconara ha installato un autovelox. Il dispositivo Velocar è finito nel mirino esattamente come il suo omologo di Filottrano che nell’estate 2016 scatenò la protesta di centinaia di multati (oltre 18mila le contravvenzioni con un incasso per il Comune di un milione di euro) con una serie di ricorsi per chiedere l’annullamento delle sanzioni.L’associazione dei consumatori Acu Marche, che ha seguito il caso dell’autovelox di Filottrano, è già stata contattata da alcuni degli automobilisti multati sulla variante e per questo motivo il presidente Fabio Amici si è rivolto all’avvocato Italo D’angelo, legale che si è occupato dei ricorsi per il velocar filottranese.