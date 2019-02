Autobus degli studenti al setaccio con i cani: trovati bilancino e marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA – Passati al setaccio dai carabinieri i pullman utilizzati dagli studenti e qualcuno pensa di vuotarsi le tasche.Questa mattina i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima – unitamente a due unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro – si sono appostati sul largo di via Santorre di Santarosa in Falconara, intercettando alcuni pullman studenteschi provenienti dai comuni limitrofi: grazie al fiuto di Artur e Yago, abbandonate su di un pullman proveniente da Ancona, sono state rinvenute nr. 3 dosi di marjuana da 0,2 grammi, unitamente ad un bilancino di precisione verosimilmente utilizzato per il frazionamento delle stesse. Circa 200 i giovani controllati.I controlli con le unità cinofile sono poi proseguiti presso la locale stazione ferroviaria, dove i cani hanno segnalato un giovane studente originario di Assisi, di anni 19, in possesso di una bustina contenente 1 grammo di marjuana. Il ragazzo è stato sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanza stupefacente.