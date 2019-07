Auto sospetta: sorpresi con il kit di attrezzi del topo d'appartamento

di Federica Serfilippi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Dalla droga ai reati predatori: con i carabinieri non si passa. Ne sanno qualcosa i due albanesi incappati in un posto di blocco domenica sera. I militari della Tenenza di Falconara hanno notato una Ford Focus con due stranieri a bordo, circolare senza alcuna meta apparente.L’auto, segnalata da una pattuglia in borghese, è stata subito agganciata da una gazzella che ha intimato l’alt. Gli occupanti, un 30enne con precedenti e un 25enne entrambi di origini albanesi - hanno palesato un comportamento insofferente. Nell’auto i carabinieri hanno trovato sotto i sedili posteriori un palanchino da circa mezzo metro, un bastone in ferro, una pinza inserita in un arnese multifunzione, due grossi cacciavite a taglio da circa 30 centimetri l’uno.