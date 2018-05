Auto impazzita abbatte un palo e finisce nel vivaio: due gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Viaggiavano in direzione sud, a bordo della loro Ford Fiesta lungo la Clementina a Rocca Priora, quando la macchina ha iniziato a sbandare. Come una scheggia impazzita l'utilitaria ha divelto un palo della pubblica illuminazione per poi finire la sua corsa dentro un vivaio.Nel violento impatto, il conducente e l'amico che viaggiava insieme a lui sul sedile del passeggero, sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo. I due uomini, uno nigeriano e l'altro bengalese sui 35 anni, sono rimasti gravemente feriti, ma erano coscienti. Uno dei due feriti, più grave, è stato trasportato in eliambulanza con un codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Anche l'altro, in codice giallo, è stato trasportato in ambulanza a Torrette.