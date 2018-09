Esce con l'auto dal garage e centra uno scooter Centauro in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Stava marciando lungo via Cristoforo Colombo quando un'auto che stava uscendo da un garagfe lo centra in pieno: il centauro cade a terra, immediati i soccorsi con la Croce Gialla che ha trasportato l'uomo di 56 anni al pronto soccorso di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.