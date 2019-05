Con l'auto in una scarpata tre i feriti, uno estratto dalla vettura dai pompieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Attorno alle 7.45 i vigili del fuoco sono intervenuti a Falconara, in via Clementina, per un incidente stradale. Il conducente di una Fiat Punto, con cinque persone a bordo, ha perso il controllo della vettura e ha urtato violentemente contro il guardrail, per poi terminare la corsa nella scarpata. Nello scontro una persona è rimasta incastrata nell'auto, i vigili del fuoco utilizzando motodivaricatore e cesoie idrauliche hanno lavorato a lungo per libararla. Dopo le prime cure sul posto veniva trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso. Tre in tutto i feriti.