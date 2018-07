Auto fuori strada e contro un albero: coppia di 19enni all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Finiscono fuori strada, si ribaltano con l’auto e si schiantano contro un albero. Incidente da paura l’altra notte in via Marconi. All’ospedale è finita una coppia di fidanzatini di diciannove anni. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi. L’allarme è scattato attorno alle 22,30 di lunedì. Sul posto sono subito intervenuti il personale del 118, con l’automedica di Torrette e un’ambulanza della Croce Gialla di Falconara, oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e transennare l’area.