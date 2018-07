Con l'auto si schianta sui dissuasori: conducente portato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Momenti di grande paura: oggi pomeriggio intorno alle 15,30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Falconara in via Bixio per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento una vettura Audi A3 condotta da un sessantunenne finiva contro i dissuasori mobili. Il conducente veniva trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso di Torrette. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente e prestato assistenza durante le fasi di recupero dell'automezzo. Non si segnalano persone coinvolte.