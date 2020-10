Auto senza assicurazione, doppio sequestro e maxi sanzioni

FALCONARA - Controlli e sanzioni: due veicoli sequestrati nel giro di due giorni dagli agenti della polizia locale di Falconara, impegnati quotidianamente nei controlli del territorio. Ieri, mercoledì 21 ottobre, a essere sequestrata è stata una Hyundai Atos del ’98, con l’assicurazione scaduta a febbraio. L’auto è stata individuata in mattinata, quando era parcheggiata in via Palombina Vecchia, a poca distanza dall’incrocio con via Flaminia. Il proprietario, un 37enne bosniaco residente fuori provincia, dovrà pagare una sanzione di 868 euro (607,60 se pagata entro cinque giorni dalla notifica) e attivare l’assicurazione per almeno sei mesi per riaverla indietro.

LEGGI ANCHE:

Sicurezza intelligente, 12 nuove telecamere e lettori ottici per rintracciare i veicoli sospetti

Dello stesso importo la sanzione per un 48enne romeno che aveva lasciato l’auto in via Fossatello, vicino all’aeroporto Sanzio. L’auto, una Opel Meriva del 2010, era stata lasciata all’altezza del terminal degli arrivi ed era anche in questo caso sprovvista di assicurazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA