Scontro tra tre automezzi nella notte: conducente dell'auto in ospedale

FALCONARA - Ieri sera intorno alle 22,30 i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Falconara lungo la Statale in direzione Ancona per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, si sono scontrati tre automezzi, un autoarticolato, un furgoncino e una vettura, nell’impatto rimaneva ferito l’autista dell’auto. I vigili del fuoco hanno estratto l’infortunato, ricevute le prime cure sul posto veniva trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso di Torrette, successivamente hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente. Il traffico per un paio d’ore ha subito rallentamenti.