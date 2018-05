Attraversa sulla Flaminia Un ragazzino viene investito Soccorso dalla Croce Gialla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Attraversa la strada e viene travolto da un autovettura. Momenti di paura martedì pomeriggio verso le 19 in via Flaminia all’altezza della zona «Disco» . Un ragazzino di 14 anni stava attraversando via Flaminia quando un’auto non lo ha visto e lo ha travolto facendolo sbalzare violentemente a terra.Sul posto i primi soccorsi sono stati immediati. Per puro caso i primi a soccorrere il ragazzino sono stati alcuni operatori della Croce Gialla di Falconara che erano fuori servizio e si trovavano a pochi metri dall’incidente. Immediato anche l’intervento della Polizia municipale che ha regolato il traffico e proceduto ai rilievi del caso. Immediatamente allertati i mezzi del 118 sono giunti sul posto. Il ragazzino è stato subito soccorso a bordo di un’ambulanza e trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette dove è giunto intorno alle 19,15. Dalle prime ricostruzioni fatte dei presenti il ragazzino sembra che stesse attraversando la strada per raggiungere la spiaggia. Nei momenti immediatamente successivi all’incidente si è pensato ad una situazione molto grave ma poi per fortuna il ragazzino si è ripreso e grazie all’intervento dei medici del Pronto soccorso, dopo essere stato stabilizzato, verso le ore 21 è stato dimesso.