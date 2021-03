Attivato questa mattina il nuovo semaforo "intelligente" in via Marconi

FALCONARA - E’ entrato in funzione nella mattinata di oggi, sabato 13 marzo, il nuovo semaforo intelligente di Case Unrra, all’incrocio tra via Marconi e via Parini, studiato per evitare le immissioni azzardate lungo la principale strada del quartiere e per garantire l’attraversamento dei pedoni in sicurezza. Le auto provenienti da via Parini, attraverso un sensore posizionato sotto l’asfalto poco prima dello stop, ora devono attendere pochi secondi prima di veder scattare il verde, che consente di imboccare in piena sicurezza via Marconi. Qui il rosso ha una durata massima di 20 secondi e scatta solo in presenza di veicoli nel tratto terminale di via Parini. Il semaforo pedonale ha lo stesso funzionamento: dopo un’attesa di pochi secondi, i pedoni possono attraversare via Marconi senza rischi. L’impianto a chiamata è dotato di due pulsanti, uno per persone non vedenti, che attiva un allarme sonoro per segnalare il via libera all’attraversamento. All’attivazione del nuovo semaforo, che funziona anche di notte, erano presenti il sindaco Stefania Signorini, l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti (che ha promosso l’installazione dell’impianto), quello all’Urbanistica Clemente Rossi, oltre all’ex consigliere Ivano Astolfi, residente nel quartiere e ai tecnici dell’ufficio Lavori pubblici. Sindaco e assessori sono stati i primi a utilizzare il nuovo dispositivo. La tecnologia alla base dell’impianto è stata illustrata dai responsabili della ditta d’appalto che ha eseguito l’installazione.

«L’amministrazione comunale sta intervenendo in ogni quartiere per migliorarne la sicurezza e la vivibilità – è il commento del sindaco Signorini –. A Case Unrra l’attivazione del nuovo semaforo segue di pochi giorni l’asfaltatura di via dello Stadio, nel tratto a servizio del campo da tennis, completata nei giorni scorsi. A breve partiranno anche i lavori per la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza del nuovo negozio Lidl».

Il semaforo all’incrocio tra via Marconi e via Parini si aggiunge a quello installato da tempo vicino all’intersezione con via dell’Aeroporto, all’ingresso del quartiere. Come aveva spiegato l’assessore Cipolletti, il suo scopo è anche quello di rallentare il traffico lungo via Marconi, dove la circolazione è sempre molto intensa, dato che la strada rappresenta un importante collegamento tra i territori dell’entroterra e la costa. «I veicoli spesso attraversano l’abitato di Case Unrra a velocità sostenuta – aveva fatto notare l’assessore alla Viabilità – tanto che sono stati numerosi gli incidenti, alcuni anche mortali. L’amministrazione comunale sta lavorando affinché, oltre alla rotatoria del Lidl, che razionalizzerà il traffico in un tratto in cui si concentrano le attività commerciali, ne vengano realizzate altre all’altezza dei due svincoli della Statale 16, quello in direzione Pesaro e quello in direzione Ancona».

L’installazione del nuovo semaforo è stata preceduta, a fine dicembre, dalla realizzazione di un percorso pedonale protetto in via Parini, grazie alla realizzazione di un nuovo fondo stradale delimitato da un cordolo.

