Asfalti, 10 strade nel piano straordinario di manutenzione da 500mila euro finanziato con gli incassi dell'autovelox

FALCONARA - Il Comune di Falconara avvia un’operazione massiccia di manutenzione delle strade: saranno 10, in diversi quartieri, quelle interessate dal rifacimento dell’asfalto, nell’ambito di un unico progetto per riqualificare il territorio e per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni. L’investimento complessivo è di 500 mila euro e i cantieri saranno allestiti la prossima settimana. Terminata una strada, i lavori partiranno immediatamente in quella successiva.

LEGGI ANCHE:

Perde i sensi dopo lo schianto con le auto in sosta: si sveglia in ospedale e scappa

«Si tratta di un intervento diffuso su tutto il territorio – dice il sindaco Stefania Signorini – che permetterà di rendere le nostre strade più sicure. Il progetto è stato predisposto dopo una ricognizione condotta in tutti i quartieri falconaresi. E’ stata data la precedenza alle strade più danneggiate dal traffico intenso e dagli eventi climatici».

«Sono stati impiegati gli incassi derivanti dalle sanzioni dell’autovelox – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi – che saranno utilizzati anche per ulteriori lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e di abbattimento delle barriere architettoniche, appena affidati per un importo di altri 150mila euro».

Nella mappa degli interventi figurano strade in pieno centro città, nella zona di mezzacosta, a Falconara Alta, a Palombina Vecchia e a Castelferretti. Oggetto di restyling saranno via Palombina Vecchia (da via Flaminia all’incrocio con via Marche), via Volta (dall’incrocio di via Ville all’incrocio con via Spagnoli), via della Repubblica (dall’incrocio con via Trieste all’incrocio con via Mameli), via Verdi (dall’incrocio di via IV Novembre all’incrocio con via Cairoli), via Santorre di Santa Rosa (dall’incrocio con via Volturno all’incrocio con via Nievo), via Tommasi (dal sottovia della Statale allo stadio Fioretti, dallo Stadio Fiorettia al cimitero e dall’incrocio di via Aleardi all’incrocio di via P.Mauri), via dello Stadio (dalla carrozzeria Mazzarini al cavalca ferrovia e nella deviazione che sfocia in via Aeroporto), via Volturno (da via Nievo a via S. Rosa), via XIV Luglio (da via Bruno a via XXV Aprile), piazza Albertelli (strada e parte rialzata) e via Baluffi (da via Costa all’incrocio con via della Liberazione).

Le strade inserite nel progetto, per le quali è necessario intervenire subito per non peggiorare ulteriormente le condizioni del manto stradale, sono considerate assi strategici della viabilità urbana e sono percorse quotidianamente da veicoli e mezzi pesanti. Gli interventi prevedono la fresatura dell’asfalto esistente, il ripristino del fondo stradale in caso di cedimento, l’asfaltatura, l’eventuale sostituzione delle caditoie e dei coperchi dei pozzetti e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Durante i lavori la viabilità resterà aperta: il traffico potrà procedere a senso unico alternato.

Ultimo aggiornamento: 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA