Arrestato rom pregiudicato 38enne per evasione dagli arresti domiciliari.

FALCONARA - Ieri mattina, a Falconara Marittima, i Carabinieri della locale Tenenza hanno rintracciato un noto pregiudicato 38enne di origine rom che il giorno precedente era evaso dagli arresti domiciliari in Montemarciano, dopo aver usufruito dell’autorizzazione a recarsi al lavoro presso i cantieri navali del porto di Ancona.

L’uomo, che era stato collocato alla misura cautelare degli arresti domiciliari in seguito alle condotte violente poste in essere nei confronti della sua ex compagna, è stato localizzato in seguito all’allarme lanciato dai militi della Croce Gialla di Falconara Marittima, intervenuti in seguito alla richiesta di soccorso avanzata dall’evaso per un asserito malore, sopraggiunto al termine di una nottata di irreperibilità. Il soggetto infatti, che in passato ha stabilmente dimorato a Falconara Marittima, lo scorso dicembre era stato collocato agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori a Montemarciano, dopodiché aveva ottenuto il permesso di lavorare, dal lunedì al venerdì, con una ditta appaltata presso l’indotto Fincantieri di Ancona. I Carabinieri lo hanno cercato tutta la notte, fino all’incontro di ieri mattina.

Stamane l’arrestato è stato portato dinanzi al Giudice che ha convalidato l’arresto, rimettendo gli atti per un eventuale aggravamento della misura e la conseguente traduzione in carcere. Nel frattempo, l’uomo è stato nuovamente collocato ai domiciliari.

Eppure già lo scorso 24 gennaio era stato sorpreso dai Carabinieri di Montemarciano mentre sorseggiava un drink all’interno di un bar a Marina di Montemarciano. Anche in quell’occasione venne arrestato per evasione e successivamente ricollocato presso il proprio domicilio.

