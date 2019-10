Falconara, intercettato mentre è al telefono col fratello: arrestato in Albania il ricercato per droga

FALCONARA - I carabinieri della Tenenza di Falconara sono andati fino a Durazzo, dove si era rifugiato, a catturare un pregiudicato albanese di 34 anni, scrivendo la parola fine a una latitanza lunga un anno. Il ricercato, fratello mezzano di altri due uomini già arrestati dai carabinieri guidati dal comandante Michele Ognissanti nel dicembre 2018 nell’ambito dell’indagine “8 sotto 1 tetto”, era stato residente a Falconara per diversi anni, nei quali si era attivamente dedicato al mercato degli stupefacenti, tanto da essere già stato indagato dagli stessi militari e poi condannato definitivamente nel 2018 per spaccio ed estorsione legata al traffico di droga, per fatti accaduti nel 2011.

Nel 2018 i carabinieri spiando le comunicazioni con il fratello maggiore (capofamiglia), dalle conversazioni avevano intuito che si trattava di quel fratello, fuggito all’ordine di cattura emesso 4 anni prima. Era partita così nel 2019 una nuova indagine dei militari di Falconara, in stretto collegamento con il Servizio di cooperazione internazionale di Polizia, che si è conclusa sabato scorso con l’arresto del ricercato in casa sua a Durazzo, dove si era rifugiato con le 2 figlie minori.

